ROMA – È “probabile” che il pass vaccinale in Francia venga revocato prima di luglio “viste le dinamiche attuali”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute francese, Olivier Veran, in un’intervista a Bfmtv: “Quando avremo liberato dei posti nelle terapie intensive, se per allora non ci sarà una nuova variante, l’utilità del pass vaccinale potrà essere assolutamente discussa”, ha proseguito il ministro.