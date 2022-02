COVID: IN FRANCIA VIA MASCHERINE AL CHIUSO CON SUPER GREEN PASS

PARIGI – A partire dal 28 febbraio, in Francia la mascherina non sarà più obbligatoria in tutti i luoghi chiusi dove si entra soltanto con il pass vaccinale, equivalente del green pass rafforzato italiano. Lo ha annunciato il ministero della Salute francese precisando che vi sarà una sola eccezione: i mezzi di trasporto pubblici, dove resterà in vigore l’obbligo della mascherina.