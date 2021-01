COVID, IN ITALIA 1.123.021 VACCINATI

ROMA – Sono 1.123.021 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 703.542 donne e 419.479 uomini. Il dato è ancora fermo alle 13 di questa mattina nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 831.823 operatori sanitari, 189.810 unità di personale non sanitario, 101.388 ospiti di strutture residenziali. Somministrato sinora a livello nazionale il 79,7% delle dosi consegnate (1.408.875).

