COVID: IN ITALIA 14.218 NUOVI POSITIVI, 377 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE; PREOCCUPANO LE VARIANTI

ROMA – La situazione sembra stabile in questo momento, con 14mila nuovi positivi oggi e con un numero di decessi che resta elevato e questo rappresenta un vero problema. Quindi la situazione non è particolarmente confortante anche se le misure prese fanno sì che quanto meno teniamo stabile il numero delle nuove infezioni”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale.

Nelle ultime 24 ore sono stati 14.218 i test positivi al coronavirus registrati in Italia.

Lo rende noto il ministero della Salute. Giovedì i test positivi erano stati 13.659. Le vittime sono 377 (giovedì erano state 421). Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (giovedì erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (giovedì era stato del 5,05%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a giovedì, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di giovedì.

