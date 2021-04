COVID: IN ITALIA INDICE RT IN LIEVE CALO A 0.92

ROMA – L’indice Rt in Italia è allo 0,92, in lieve calo rispetto allo 0,98 della scorsa settimana. È quanto sarebbe emerso dall’analisi dei dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale. In diminuzione più accentuata l’incidenza, condizionata però anche dai pochi tamponi (e il relativo cospicuo calo dei casi rilevati) dei giorni intorno a Pasqua: si attesta a 185 casi settimanali per centomila abitanti, contro i 232 per centomila di sette giorni fa.