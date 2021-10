COVID: IN ITALIA RT IN LIEVE AUMENTO A 0.83, INCIDENZA GIU’ A 37. SCENDONO ANCORA I RICOVERI

ROMA – In lievissimo aumento l’indice Rt in Italia, che nell’ultima settimana di rilevazione fa registrare 0,83, contro lo 0,82 della settimana precedente. Continua invece il calo dell’incidenza, scesa a 37 casi settimanali per centomila abitanti (la scorsa settimana era a 45, quella precedente a 54). È quanto emerge dalla Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale dell’epidemia Covid, riunita questa mattina.

Ancora giù i ricoveri ordinari e le terapie intensive in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 5,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 516 (21/09/2021) a 459 (28/09/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,9%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.937 (21/09/2021) a 3.418 (28/09/2021).