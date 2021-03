COVID, IN ITALIA SOMMINISTRATE 7.763.684 DOSI DI VACCINO

ROMA – Sono 7.763.684 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l’81.1% del totale di quelle consegnate: 9.577.500 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). La somministrazione ha riguardato 4.691.199 donne e 3.072.485 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.467.351.

È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 15.31 di oggi. Nel dettaglio le dosi sono state somministrate a 2.858.688 operatori sanitari, 1.263.722 unità di personale non sanitario, 511.470 ospiti di strutture residenziali, 2.221.032 over 80, 198.886 unità delle forze armate e 709.886 unità di personale scolastico.