COVID: IN ITALIA VACCINATE 191.011 PERSONE

ROMA – Sono 191.011 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia. Utilizzato quasi il 40% delle 479.700 dosi disponibili, per l’esattezza il 39,8%. Il dato è aggiornato alle 17.45 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria.

Hanno ricevuto il vaccino 161.342 operatori sanitari, 11.278 unità di personale non sanitario e 9.822 ospiti di Rsa. Tra le Regioni, la più “virtuosa” è la provincia di Trento con il 67,7% delle dosi disponibili già iniettate, seguita dal Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Ancora indietro la Lombardia (14%), fanalini di coda Sardegna (7,5%) e Calabria (6%).

Download in PDF©