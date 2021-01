COVID: IN ITALIA VACCINATE 454.837 PERSONE

ROMA – In base all’ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, in Italia al momento sono state vaccinate 454.837 persone. Di queste, 282.024 sono donne, 172.813 gli uomini. Sono 378.443 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 48.147 è il numero del personale non sanitario sottoposto a vaccino, mentre 28.247 gli ospiti nelle strutture residenziali. In totale, ad oggi, sono 918.450 le dosi consegnate.

