COVID: IN ITALIA VACCINATE 972.099 PERSONE, SOMMINISTRATO IL 69 PER CENTO DELLE DOSI

ROMA – Sono 972.099 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 607.846 donne e 364.253 uomini. Il dato, aggiornato alle 23.41 di ieri, è contenuto nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 734.969 operatori sanitari, 155.865 unità di personale non sanitario e 81.265 ospiti di Rsa. Il numero di dosi somministrate è pari al 69% del totale delle dosi consegnate su tutto il territorio nazionale (1.408.875).

