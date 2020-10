COVID: IN OSPEDALE PESCARA ATTIVATI ALTRI 10 POSTI LETTO, DOMANI ALTRI 20

PESCARA – Allestiti in poche ore altri posti letto al Covid Hospital di Pescara, struttura, a disposizione anche delle altre Asl abruzzesi, realizzata in tempi record in primavera.

Oggi sono stati predisposti una decina di posti letto e lunedì se ne aggiungeranno una ventina.

L’implementazione, relativa sia alla degenza sia alle terapie subintensive, si apprende, si è resa necessaria considerata l’impennata di contagi e l’aumento dei ricoveri degli ultimi giorni. Il Covid Hospital può arrivare ad un massimo di circa 180 posti letto da allestire in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

