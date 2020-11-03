COVID: IN PROVINCIA DELL’AQUILA 124 ESERCIZI CONTROLLATI, CHIUSA PROVVISORIAMENTE UN’ATTIVITA’

3 Novembre 2020 14:01

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, lunedì 2 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 401 controlli personali, con 124 attività o esercizi controllati, 1 titolare sanzionato e 1 chiusura provvisoria di attività o esercizi.




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