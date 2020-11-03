L’AQUILA – Nella giornata di ieri, lunedì 2 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 401 controlli personali, con 124 attività o esercizi controllati, 1 titolare sanzionato e 1 chiusura provvisoria di attività o esercizi.
- 14:01 - COVID: IN PROVINCIA DELL'AQUILA 124 ESERCIZI CONTROLLATI, CHIUSA PROVVISORIAMENTE UN'ATTIVITA'
- 13:56 - AREA DI RISULTA: SIGLATO ACCORDO REGIONE-COMUNE DI PESCARA
- 13:05 - ATTACCHI A MARCOZZI, SMARGIASSI: "SOSTEGNO A CAPOGRUPPO M5S"
- 12:56 - COVID, MARSILIO SU RAI RADIO1: "PRESIDENTI NON MANIPOLANO DATI"
- 12:53 - MONTORIO: 87ENNE INVESTITA DA AUTO, A PROCESSO AUTOMOBILISTA PER OMICIDIO STRADALE
- 12:51 - VAGGIAVA IN AUTO CON IL NIPOTE, UCCISA A MONTORIO: PROCURA CHIEDE PROCESSO
- 12:44 - COVID: ZANGRILLO OTTIMISTA, "NON SIAMO A SITUAZIONE VISSUTA A MARZO"
- 12:42 - PROVINCIA TERAMO: COMINCIATI LAVORI SULLA PROVINCIALE 42 MONTORIO-CROGNALETO
- 12:36 - ASL 2, NOVITA' IN ARRIVO PER 'DRIVE IN': APERTURA IMMINENTE A CHIETI, ALLO STUDIO SOLUZIONE PER LANCIANO
- 12:31 - FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE: AD ATRI CELEBRAZIONI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI CONTAGIO
- 12:26 - COMUNE L'AQUILA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE DELEGAZIONE DI SASSA
- 12:18 - COVID: TERAMO, CHIUSI DALLE 18 ALLE 5 DISTRIBUTORI BEVANDE E ALIMENTI