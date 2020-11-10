COVID: IN PROVINCIA DELL’AQUILA 370 CONTROLLI PERSONALI E 2 SANZIONI

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, lunedì 9 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 370 controlli personali, con 2 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020 e 64 attività o esercizi controllati.
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