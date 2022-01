COVID: IN PROVINCIA DELL’AQUILA CONTROLLATE NEGLI ULTIMI DUE GIORNI 1.473 PERSONE, 17 SANZIONATE

L’AQUILA – Nelle giornate di sabato e domenica, 1 e 2 Gennaio 2022, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1473 controlli personali per green pass, con 7 persone sanzionate per green pass, 10 persone sanzionate per dispositivi di protezione, 196 attività o esercizi controllati e 1 titolare di attività sanzionato.

Nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 i dati sono: 3751 controlli personali Green Pass; 9 persone sanzionate per Green Pass; 46 persone sanzionate per dispositivi di protezione; 564 attività o esercizi controllati, 1 titolare sanzionato e una chiusura provvisoria di attività o esercizi.