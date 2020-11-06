COVID: IN PROVINCIA DELL’AQUILA OLTRE 500 CONTROLLI E 3 SANZIONI

6 Novembre 2020 15:39

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, giovedi 5 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 392 controlli personali, con 3 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020 e 123 attività o esercizi controllati.




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