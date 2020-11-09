COVID: IN PROVINCIA DELL’AQUILA QUASI 1000 CONTROLLI PERSONALI E 3 SANZIONI

L’AQUILA – Nelle giornate di sabato e domenica, 7 e 8 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 978 controlli personali, con 3 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020 e 295 attività o esercizi controllati
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