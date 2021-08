COVID, IN PROVINCIA DI CHIETI VACCINAZIONI SENZA PRENOTAZIONE PER RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI

CHIETI – Come in tutto l’Abruzzo, domani, sabato 14, e domenica 15 agosto 2021 i centri per la vaccinazione contro il Covid-19 della provincia di Chieti resteranno chiusi per concedere agli operatori la meritata pausa di Ferragosto.

Da lunedì 16 agosto in poi i centri vaccinali riapriranno e resteranno accessibili senza prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto l’accesso sarà libero anche per tutte le altre fasce di età.

Nei giorni successivi gli “over 18” potranno, come sempre, prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it).

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha stilato il calendario delle aperture dei centri vaccinali fino a fine mese, con orari al mattino dalle 9 alle 13 e, al pomeriggio, dalle 15 alle 18.

A Chieti il PalaUda sarà aperto la mattina del 16 e 17 agosto 2021; il Pala Colle dell’Ara aprirà al mattino il 25, 26, 27, 30 e 31 agosto; l’Uccp nel Vecchio ospedale dal 23 al 27 nonché 30 e 31 agosto (mattina e pomeriggio).

A Lanciano il PalaMasciangelo sarà aperto tutti i pomeriggi del mese di agosto.

A Vasto il PalaBCC sarà aperto tutte le mattine di agosto, tranne i giorni 21, 22, 28 e 29.

Al Palazzetto dello sport di San Salvo aperture al mattino dal 17 al 31 agosto (il 20 anche di pomeriggio); i giorni di chiusura saranno il 16, 22, 23, 28 e 29.

Alla Micoperi di Ortona aperture mattina e pomeriggio il 24, 27 e 30 agosto.

All’ospedale di Atessa aperture mattina e pomeriggio il 23 e 24 agosto.

Al Centro riuso di Francavilla al Mare si vaccinerà mattina e pomeriggio il 23, 25, 26, 30 e 31 agosto.

Al Presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele mattina e pomeriggio il 25 agosto.

Al Presidio territoriale di assistenza di Gissi apertura mattina e pomeriggio il 17 e 26 agosto.

Al Centro vaccinale di San Vito Chietino apertura mattina e pomeriggio il 18 agosto.

A Ripa Teatina apertura il pomeriggio del 18 agosto.