COVID: IN RUSSIA SOLO 29% VACCINATI, IN UN GIORNO 924 MORTI E 25.500 CONTAGI

ROMA – La Russia è nel pieno di una nuova ondata pandemica. Per cinque giorni di fila il Paese di Putin ha registrato oltre 25 mila nuovi casi giornalieri. Oggi Mosca ha comunicato il nuovo picco — 27.550 contagi — un nuovo record di decessi: dopo settimane che aggiorna al rialzo la triste conta, per due giorni di seguito è stata superata la soglia delle 900 vittime in 24 ore: l’ultimo dato è di 924, dopo le allarmanti 929 e 895 dei giorni precedenti.

Mentre il virus dilaga, Mosca è restia a prendere provvedimenti e a imporre restrizioni malgrado il basso tasso di vaccinati: solo il 33 per cento della popolazione ha avuto almeno una dose dello Sputnik o degli altri farmaci prodotti nel paese, e il 29% ha completato il ciclo. Sembra un paradosso, visto che la Russia è stato il primo Paese ad aver registrato un vaccino anti Covid: lo hanno venduto a mezzo mondo, sta per essere accettato anche dall’Oms e forse dall’Ema, ma i vertici russi non riescono a convincere i loro concittadini a sottoporsi alle iniezioni contro il virus.