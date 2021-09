COVID, IN USA DUBBI SU INGRESSO A VACCINATI CON ASTRAZENECA: “TROVARE SOLUZIONE”

ROMA – Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso se aprire le frontiere anche ai viaggiatori vaccinati con AstraZeneca provenienti dal Regno Unito e dall’Unione europea: lo ha detto l’immunologo Anthony Fauci al programma Today di Radio 4 della Bbc, secondo quanto riporta il Guardian.

Negli States sono stati approvati solo Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. AstraZeneca non è autorizzata negli Usa ma è ampiamente usato in Europa ed è l’immunizzante utilizzato in Uk.

L’ultima parola su questo tema spetta al Centers for Disease and Prevention (CDC), ha spiegato Fauci affermando comunque di non ritenere che ci sia “motivo per credere che le persone che hanno ricevuto il vaccino AZ debbano pensare che ci saranno problemi con loro”.

Ieri la Casa Bianca ha annunciato che a partire dagli inizi di novembre i viaggiatori internazionali completamente vaccinati potranno entrare negli Stati Uniti, precisando che il CDC determinerà cosa si intende per pienamente vaccinati.

“Crediamo che AstraZeneca sia un vaccino sicuro e per questo è stato autorizzato nella Ue e dunque dal nostro punto di vista è ovvio che le persone vaccinate con questo siero possano essere in grado di viaggiare. Ma la decisione spetta agli Stati Uniti. Sui dettagli aspettiamo

cosa riveleranno gli americani”, ha detto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, rispondendo ai giornalisti.

Per il sottosegretario Pierpaolo Sileri: “Non credo che gli Stati Uniti permetteranno l’ingresso di persone vaccinate con Astrazeneca, così come facciamo noi in Italia con le persone che hanno fatto vaccini non riconosciuti da Ema. Per esempio lo Sputnik non è riconosciuto in Italia così come per i cittadini di San Marino che lo hanno fatto”.

“Lo dico in veste di privato cittadino, mi aspetto che gli Usa e il Regno Unito trovino un accordo per l’ingresso in territorio americano per coloro che sono vaccinati con AstraZeneca”, ha detto all’Ansa Guido Rasi, consulente del Generale Francesco Figliuolo e attuale direttore scientifico di Consulcesi.

“Questo è chiaramente un discorso politico – ha continuato Rasi – mi aspetto che America e Regno Unito trovino una soluzione per i britannici che viaggiano verso gli Usa, soluzione che si estenderà anche ai vaccinati europei con AstraZeneca. Del resto – ha concluso l’ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco – in questi anni Ema e Fda hanno sempre lavorato bene insieme”.