COVID, INDICE RT NAZIONALE SFIORA 1,2

ROMA – L’indice di contagio Rt continua a crescere in modo rapidissimo e sfiora ormai il valore 1,2, secondo quanto stanno indicando più modelli.

Il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, riporta sul suo sito che al primo marzo l’Rt nazionale è 1,17 e “in crescita”; rileva infatti che “è aumentato di circa 25 centesimi in nove giorni”, in una “crescita velocissima con una progressione che non si vedeva da fine settembre”. I suoi calcoli si basano sui dati della Protezione Civile, con risultati simili a quelli di Istituto Superiore di Sanità e Fondazione “Bruno Kessler”, basati su un flusso di dati più dettagliati ma non disponibili al pubblico. Sul sito di Battiston si legge inoltre che molte regioni italiane vedono una rapida crescita di Rt, in particolare “circa 20 province sono in crescita già consolidata e altre 20 mostrano i primi segni di una crescita accentuata”.

È pari a 1,21, sempre relativamente al primo marzo, il Covindex, un parametro sovrapponibile all’indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi, calcolato da un gruppo di ricercatori specializzati in discipline diverse, dall’informatica all’epidemiologia, e accessibile sul sito CovidTrends. Il sito Covidstat, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica infine per il primo marzo un valore di Rt pari a 1,12, con una forbice che va da 1,19 a 1,04.

Download in PDF©