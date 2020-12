COVID, INTESA DANTE LABS E CROCE ROSSA: DA DOMANI TAMPONI MOLECOLARI NELL’HUB CRI DI MONTICCHIO

L’AQUILA – Dante Labs e il Comitato dell’Aquila della Croce Rossa Italiana (Cri) hanno sancito una collaborazione finalizzata al prelievo e al processo di tamponi molecolari covid 19 con tecnologia rt-Pcr per tutti i cittadini che ne hanno necessità: il servizio sarà attivo da domani, dalle ore 9 alle 16, all’interno dell’Hub Croce Rossa L’Aquila nel parcheggio dell’ex multisala Garden che si trova a Monticchio, frazione del comune capoluogo di regione. Le persone che vogliono sottoporsi al test molecolare dovranno presentare, in fase di accettazione, la prescrizione medica o ospedaliera.

Con questa importante intesa, Dante Labs, la multinazionale specializzata nel sequenziamento del Dna che dopo la pandemia ha riconvertito la mission nei test e tamponi covid, e Croce Rossa L’Aquila “vogliono rafforzare ulteriormente il supporto al territorio dell’Aquila, pesantemente colpito nella seconda ondata con una impennata di contagi che va avanti da settimane e che ha messo a dura prova il sistema sanitario”.

“È per noi una grande soddisfazione aver stretto questa collaborazione con la Croce Rossa L’Aquila – ha spiegato Andrea Riposati, Ad e cofondatore, insieme a Mattia Capulli, di Dante Labs -. Da domani tutti i cittadini aquilani potranno sottoporsi al tampone molecolare nelle strutture predisposte dalla Croce Rossa e ricevere i risultati entro 24 ore dalla ricezione del campione presso il laboratorio”.

“Abbiamo deciso di stringere questo accordo per rinnovare il nostro impegno a contrastare la pandemia causata dal COVID-19. – ha affermato il presidente Croce Rossa L’Aquila, Marco Antonucci – Affiancare Dante Labs che si avvale di tecnologie all’avanguardia è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, sempre nell’ottica di un servizio migliore nei confronti della collettività in questo drammatico momento”.

Tutti i test verranno processati nel laboratorio di Dante Labs, che ha ricevuto le autorizzazioni nazionali e regionali, all’interno del Tecnopolo D’Abruzzo, dotato delle più innovative e performanti tecnologie nel campo delle biotecnologie.

Dante Labs, in collaborazione con le Istituzioni regionali, in particolare la Asl provinciale dell’Aquila, ha attivato servizi per test e tamponi con un drive in all’Aquila nel Tecnopolo d’Abruzzo, dove è presente con il centro nevralgico dell’attività industriale con un laboratorio all’avanguardia, ad Avezzano, nel sito della Crua ex-Arssa, e poi con la gestione di screening su base volontaria in almeno 14 comuni dell’Aquilano. La multinazionale Dante Labs ha commesse in tutto il mondo.

