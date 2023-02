COVID: “INVISIBILI”, DOMANI AD ATESSA IL DOCUMENTARIO SULLE REAZIONI AVVERSE

ATESSA – “Invisibili: il documentario sulle reazioni avverse che tutti devono vedere”.

Arriva anche ad Atessa (Chieti) il film documentario delle polemiche che denuncia gli eventi avversi da vaccino anti-covid.

L’appuntamento è per domani, domenica 12 febbraio, dalle 18, presso il Centro Eventi Agorà, in via Pescara 23

Prodotto da Playmastermovie e diretto da Paolo Cassina, con la collaborazione di Alessandro Amori alla regia, contiene numerose interviste ai danneggiati da vaccino e approfondimenti.

In Abruzzo il film ha già suscitato dure reazioni, in particolare a Chieti, dove gli organizzatori hanno parlato anche di censura dal momento che l’Amministrazione comunale ha bloccato la proiezone inzialmente prevista nella sala museo Barbella. Il Comune, guidato dal sindaco Diego Ferrara, ha poi tenuto a precisare che lo stop sarebbe arrivato solo per mere questioni burocratiche.

Oggi pomeriggio, alla proiezione in programma in via Tevere a Teramo, invece, parteciperà anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Cipolletti, eletto con il Movimento 5 stelle.

Il film, si legge in una nota, “è stato censurato dal mainstream, e non viene distribuito dai canali tradizionali e la visione é limitata a proiezioni private”. L’obiettivo finale della proiezione “è quello di predisporre un piano di proposte da sottoporre agli organi istituzionali al fine di monitorare il fenomeno e stimolare l’elaborazione di iniziative a tutela dei cittadini vittima di reazione avversa”.