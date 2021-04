COVID, “IO APRO”: “DAL 26 APRILE SI RIPARTE SENZA COPRIFUOCO NE’ PASS”

ROMA – Il movimento delle partite Iva “IoApro” annuncia la riapertura degli esercizi dal 26 aprile senza coprifuoco né alcun tipo di pass vaccinale.

Per domani è stata convocata una conferenza stampa, alle 18 all’hotel Quirinale di Roma, per illustrare con precisione la loro decisione che, spiegano, riguarderà tutte le categorie.

“Dal 26 Aprile tutta l’Italia riaprirà – si legge sulla pagina Fb di IoApro – Lo hanno deciso i cittadini italiani che metteranno in atto l’obbedienza costituzionale. Nasce il ‘Governo IoApro’, un governo ombra che permetterà alle attività di riaprire e sopravvivere senza limiti di fasce e di orario. Tutte le attività commerciali potranno aderire inviando un’email con nome, partita iva, indirizzo e tipologia a: segreteria@governoioapro.it Queste verranno inserite in una mappa che verrà resa nota il 25 aprile”.

“Una task force di legali sarà sempre disponibile e verrà attivato un numero whatsapp per le comunicazioni urgenti. Nessuna categoria esclusa, perché questo sarà il vero governo del popolo dove la democrazia e la libertà regneranno sovrane nel rispetto di tutti. Per decine di migliaia di attività che riapriranno ci saranno centinaia di migliaia di cittadini pronti a sostenerle.

Non è una provocazione, è sopravvivenza. Togliete le ragnatele, l’Italia s’è desta. Tra 8 giorni si riapre”.