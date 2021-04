COVID, “IO APRO” LANCIA GOVERNO OMBRA: “IL 26 TUTTI APERTI SENZA COPRIFUOCO”

ROMA – “Il 26 aprile riapriremo tutti, senza coprifuoco, pass vaccinali né fasce colorate”.

È l’annuncio fatto in conferenza stampa dal movimento ioApro che ha lanciato oggi un governo-ombra con tanto di presidente del consiglio, vicepremier, ministro della comunicazione ma anche dello sport.

“La nostra è ovviamente una provocazione – sottolinea l’autoproclamato premier Umberto Carriera – Crediamo che il vero governo debba essere vicino ai cittadini. Conte e Draghi hanno dimostrato di non essere in grado di dare risposte concrete ai cittadini e stanno mandano il Paese a un passo dalla bancarotta e dal tracollo. Invitiamo tutta la nazione a riaprire – l’appello – perché è l’unico modo per salvarsi”.