COVID: ISPEZIONI NAS IN RSA ABRUZZO, IRREGOLARITA’ NELL’AQUILANO E NEL PESCARESE

L’AQUILA – Irregolarità in due case di riposo nell’Aquilano e nel Pescarese. Le hanno accertate i Carabinieri del Nas di Pescara, che hanno ispezionato sette strutture – cinque Rsa e due case di riposo a prevalente accoglienza alberghiera – monitorando, d’intesa con i dipartimenti di prevenzione delle Asl, tutti i focolai di Covid-19 in atto, attraverso indagini epidemiologiche e minuziosi accertamenti di polizia giudiziaria.

I controlli rientrano nell’ambito dell’attività condotta in tutta Italia, d’intesa con il ministero della Salute, dai Nas: 232 le ispezioni eseguite e 37 quelle in cui sono state accertate irregolarità. In particolare, le due strutture dell’Aquilano e del Pescarese, sulle quali non sono stati forniti ulteriori dettagli, non avevano predisposto idonei protocolli Covid, oltre ad ospitare anziani con setting assistenziale non appropriato, come confermato dalle unità mediche della Asl. Nel complesso sono state segnalate quattro persone alle autorità giudiziarie competenti per violazioni penali e tre alle autorità sanitarie, per violazioni amministrative, con una proposta di chiusura.

Download in PDF©