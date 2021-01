COVID ISRAELE: BLOOMBERG, “ALTA PERCENTUALE DI VACCINATI NON FERMA CONTAGI, OSPEDALI TRAVOLTI”

TEL AVIV – “Con oltre il 30 per cento della sua popolazione vaccinata, Israele guida la lotta contro il Covid-19. Eppure l’emergere di varianti più infettive sta travolgendo i suoi ospedali, mostrando la lunga strada da percorrere per il resto del mondo”.

È quanto si legge su bloomber.com.

“Dopo aver inoculato l’82 per cento degli israeliani di età pari o superiore a 60 anni, dopo essere entrati in un blocco di quasi un mese e aver chiuso l’aeroporto nazionale questa settimana, Israele indica che la fine del tunnel potrebbe essere più lontana. Ciò fa sperare in una rapida ripresa globale guidata dai vaccini dopo la promessa del primo ministro, Benjamin Netanyahu, a Davos, di fare di Israele un banco di prova per quanto velocemente i colpi di Covid possano aiutare a riaprire le economie”, si legge ancora.

Download in PDF©