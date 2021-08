COVID ISRAELE: QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA PAESI A RISCHIO ANCHE SE VACCINATO O GUARITO

L’AQUILA – Stretta Israele: quarantena obbligatoria per chi arriva dai Paesi a rischio, inclusa l’Italia, anche se è stato vaccinato o se è guarito dal Covid.

Lo riporta l’Ansa, secondo cui oltre sei mila contagi di Covid sono stati registrati ieri in Israele, in quello che rappresenta un record negativo da febbraio. Il tasso di positività è salito al 4,84 per cento ed i casi gravi sono circa 400.

Dai dati del ministero della Salute israeliano, è emerso che il Vaccino protegge da malattia grave all’81 per cento, dal contagio al 39 per cento.