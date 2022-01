COVID: ISRAELE RIDUCE LA QUARANTENA A 5 GIORNI PER GLI ASINTOMATICI

TEL AVIV – Israele ridurrà a 5 giorni il tempo della quarantena per i positivi al Covid asintomatici.

Lo ha annunciato il premier Naftali Bennett d’intesa con il ministro della Sanità Nitzan Horowitz.

I vaccinati dovranno avere – per uscire dalla quarantena – due tamponi negativi al quarto e al quinto giorno, mentre per i non vaccinati occorre un risultato negativo presso un laboratorio riconosciuto e non un tampone casalingo. La quarantena era stata già ridotta la scorsa settimana da 10 a 7 giorni.