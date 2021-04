ROMA – Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria, attualmente rossa.

L’Abruzzo è tra le regioni con una classificazione di “rischio moderato”, e senza rischio di progressioni.

Scende il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana.

L’Abruzzo si prepara così alla riconferma in “arancione” anche se, nelle ultime settimane, i parametri indicano la zona gialla.

A confermarlo i dati dell’ultima settimana, quella di Pasqua, seppur “viziati” da un generale calo di tamponi e vaccini che ha riguardato un po’ tutte le regioni.

Come spiegato ad AbruzzoWeb da Pierluigi Cosenza, direttore generale dell’Agenzia sanitaria regionale abruzzese: “Anche se c’è un incremento di casi nella provincia dell’Aquila assistiamo a un calo complessivo nel resto della regione, in particolare lungo la costa, quindi l’indice Rt è ancora in discesa. Il trend è in calo, abbiamo dati da zona gialla da ormai almeno tre settimane”.

Sulle ipotetiche nuove “zone rosse” all’interno del territorio regionale aggiunge: “Come ogni settimana potranno esserci paesi che entrano o escono dalle zone con maggiori restrizioni ma per i grandi centri è poco probabile. Non si prospetta nulla di drammatico all’orizzonte, io spero che la situazione si calmi ancora, il trend è decisamente a scendere. La provincia dell’Aquila è in una situazione delicata soprattutto per la Marsica, con gli ospedali in affanno. Se si continuerà così dovremo trasformare la Medicina di Avezzano in reparto Covid per mancanza di posti. Molti pazienti sono già stati trasferiti all’Aquila, a Chieti o ad Atri . Se avessero trasformato la medicina di Avezzano in reparto Covid li avremmo tenuti in casa. La difficoltà è che se dovessimo avere bisogno, con gli ospedali già pieni, i malati dell’Aquila dovremmo trasferirli altrove”.

Allo stesso tempo rassicura: “Ciò che ci conforta è che al momento il trend non è a salire, il problema sarà vedere se tra 15 giorni come si sono comportati gli abruzzesi a Pasqua e Pasquetta. Abbiamo fatto dei miracoli sia all’Aquila che a Pescara per assorbire queste due ondate che sono arrivate, più di tanto non si può fare, questo si dovrebbe capire”.

La bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute sull’epidemia di Covid in Italia nella settimana 29 marzo-4 aprile assevera che “Otto Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3”.

E ancora: “si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che hanno un livello di rischio alto” si sottolinea. Mentre “il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno una classificazione di rischio basso”.

Sono quindici invece le Regioni/province autonome che hanno “una classificazione di rischio moderato”: oltre all’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria.

Di queste, quattro sono classificate “ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane”: Lombardia, Pa Trento, Sardegna, Sicilia.

“Per la terza settimana consecutiva l’incidenza scende lentamente, passando a 210,8 per 100.000 abitanti (29 marzo-4 aprile) da 232,74 per 100.000 abitanti (22-28 marzo), restando quindi elevata e ancora ben lontana dai livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti” emerge dalla bozza del report.

Per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive, “rimane alto il numero di Regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree mediche sopra la soglia critica, 15 Regioni contro le 14 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (41%)”.

“Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l’incidenza ancora troppo elevata e l’ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiedono l’applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio” è l’indicazione.

“È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”, si raccomanda. “Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi”.

“Da qui a qualche ora – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza – firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, ciò significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene”.

“La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti”, ha aggiunto il ministro.