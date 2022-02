COVID, ISS: OMICRON AL 100 PER CENTO IN ABRUZZO E ALTRE 10 REGIONI

ROMA – La variante Omicron ha soppiantato completamente Delta in 11 regioni/province autonome: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, pa di Bolzano e Trento, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Lo rileva l’ultima flash survey dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativa al 31 gennaio. In Sardegna e in Umbria rimangono le sacche più evidenti di Delta, 5% nella prima e 4% nella seconda.