COVID, ISS: “TEMUTA MENO EFFICACIA SU VARIANTI SUDAFRICANA E BRASILIANA”

ROMA – “Al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell’efficacia”.

Così l’Iss nelle Faq sulle varianti al Sars-CoV-2 sottolineando che “diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere a questa domanda”. Mentre sui farmaci in uso e in sperimentazione “non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia”, scrive l’Iss.

I produttori di vaccini stanno anche cercando di studiare richiami vaccinali per migliorare la protezione contro le future varianti, ricorda l’Iss sottolineando infine che “a livello internazionale la comunità scientifica e le autorità regolatorie stanno monitorando attentamente come cambia nel tempo il Sars-CoV-2 e quanto i vaccini Covid-19 possono proteggere le persone da eventuali nuove varianti del virus man mano che compaiono”.

