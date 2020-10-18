COVID: ITALIA SFONDA IL MURO DEGLI 11MILA, DECESSI SONO 69, TAMPONI A QUOTA 146MILA

ROMA – Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute.
Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10.925), sono 780 in più.
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I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri.
I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri.