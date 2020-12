COVID, ITALIANI BLOCCATI IN GRAN BRETAGNA: DEPUTATI LEGA ALLA FARNESINA PER INCONTRARE DI MAIO

ROMA – I parlamentari della Lega Eugenio Zoffili, Luca Toccalini, Paolo Formentini, Alessandro Giglio Vigna, Simone Billi, Vito Comencini, Erik Pretto, Carlo Piastra, Jacopo Morrone, Elena Murelli e Cristina Patelli “sono all’interno della Farnesina, in attesa – informa una nota – di essere ricevuti dal ministro Di Maio“, cui chiederanno “certezze e una soluzione immediata per i nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna a causa dello stop dei collegamenti imposto dal governo italiano, che ancora non ha mosso un dito – si legge ancora – per risolvere questa situazione assurda”.

