ROMA – La Norvegia ha deciso di chiudere le proprie frontiere a quasi tutti i non residenti per arginare la diffusione di nuove varianti del coronavirus. Lo ha annunciato la premier Erna Solberg, aggiungendo che le misure, “le più severe dal 12 marzo”, entreranno in vigore “a partire dalla mezzanotte” di stasera.

Il Paese ha poco più di 5 milioni di abitanti e dall’inizio della pandemia ha registrato 61.594 casi e 556 decessi.

