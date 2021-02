COVID, L’ABRUZZO CHIEDE PIU’ VACCINI AL GOVERNO

CHIETI – La Regione Abruzzo ha chiesto più vaccini al Governo: lo hanno detto a Chieti il presidente della Giunta Marco Marsilio e l’assessore alla sanità Nicoletta Verì a margine dell’inaugurazione in ospedale di 13 posti di terapia sub intensiva.

”Abbiamo chiesto più vaccini come altre Regioni e territori che stanno nelle nostre condizioni – ha detto Marsilio – Se la tesi è che dove c’è la variante, che sta circolando in maniera più diffusa, che moltiplica i contagi e che rischia di mettere anche a repentaglio il piano vaccinale, e bisogna adottare provvedimenti eccezionali, tra i quali incrementare e accelerare la vaccinazione, come lo ha richiesto l’Umbria, e credo che abbia ragione la mia collega Tesei a richiederlo per l’Umbria, noi abbiamo la stessa situazione, quantomeno nelle province di Chieti e Pescara. E quindi se da parte del governo e del Commissario ci fossero le condizioni per soddisfare la richiesta di chi sostiene questa tesi, che noi condividiamo, che aumentare la vaccinazione nei luoghi dove è più grave il virus è opportuno, è chiaro che l’Abruzzo rientrerebbe in questo piano, e non capirei un eventuale differenza di trattamento vista la condizione con cui stanno le province dell’area metropolitana di Chieti Pescara”.

”Abbiamo chiesto in una conferenza Stato Regioni – ha detto dal canto suo la Verì – di poter avere più vaccini: il problema non sono i tamponi, ma avere i vaccini che risultano essere l’arma più importante per combattere questa pandemia”.

