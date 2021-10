PESCARA,- Nel giorno in cui il Green pass diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro, l’Abruzzo raggiunge il traguardo dell’80% di copertura vaccinale.

Il dato, in base all’aggiornamento del pomeriggio, è all’80,1%. L’appuntamento con l’immunità inizialmente era previsto per i primi giorni di settembre, ma poi era slittato a causa del rallentamento che la campagna vaccinale ha subito durante l’estate.

In Abruzzo la platea è composta da 1.188.922 persone over 12. Di queste circa 200mila, di cui la metà in età lavorativa, non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino.

Per quanto riguarda le singole fasce di età, la copertura è del 64,82% per quella 12-19 anni, dell’81,23% per quella 20-29 anni, del 73,33% per la fascia 30-39 anni, del 76,13% per quella 40-49 anni, dell’81,2% per la fascia 50-59 anni, 86,98% per quella 60-69 anni, 89,12% per quella 70-79 anni e 83,08% nel caso degli over 80.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Sono 42 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 90 anni, emersi dall’analisi di 2.672 tamponi molecolari e 10.577 test antigenici: il tasso di positività è pari allo 0.31%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 81.827.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.551: si tratta di una 85enne della provincia dell’Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.849 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri).

48 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1374 (+31 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 20.880 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+22 rispetto a ieri), 20.815 in provincia di Chieti (+2), 19.690 in provincia di Pescara (+4), 19655 in provincia di Teramo (+10), 671 fuori regione (+1) e 116 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 1.427 (+30 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 446 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.