COVID: L’ABRUZZO SARA’ ZONA GIALLA, CONTAGI IN CALO, OGGI SONO 423, FOCOLAIO IN RSA LANCIANO

L’AQUILA – L’Abruzzo sarà zona gialla: l’ufficialità è arrivata nel corso della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte al termine di una lunga giornata di incertezze.

A partire da venerdì, in regione saranno in vigore – senza ulteriori restrizioni – le misure introdotte con il Dpcm firmato nella notte dal presidente del Consiglio. Previsto, tra l’altro, il divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Chiunque si sposterà in quella fascia oraria dovrà avere con sé l’autocertificazione. I centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle ore 18; l’asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i trasporti pubblici è previsto un tasso di affollamento massimo del 50 per cento. Chiusi i “corner scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie.

Intanto gli ultimi dati raccontano di contagi in calo rispetto al record di ieri che ha segnato quota 601: oggi i nuovi casi sono 423.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568, di età compresa tra 75 e 83 anni: uno in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti.

Dei nuovi casi, 181 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

Del totale dei casi positivi, 3.656 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+162 rispetto a ieri), 2.385 in provincia di Chieti (+105), 3.030 in provincia di Pescara (+40), 3.210 in provincia di Teramo (+115), 79 fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

È ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi: sono 48. Sale così a 957 il numero dei contagi registrati nel capoluogo dal primo ottobre ad oggi. Brusca impennata a Lanciano, a causa di un focolaio esploso nella Rsa “Antoniano” con 70 positivi tra gli ospiti e 17 tra il personale.

Trentadue i nuovi casi a Teramo (totale dal primo ottobre 362) e 17 quelli registrati a Pescara (403). A livello provinciale, l’incremento più consistente, nelle ultime 24 ore, è nell’Aquilano, con 162 casi in più, che portano il totale a 3.656. Seguono il Teramano, 115 contagi in più (totale 3.210), il Chietino (+105, 2.385) e il Pescarese (+40, 3.030). Vi sono poi 79 pazienti residenti fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3943 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8032 (+422 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 301822 test (+3543 rispetto a ieri).

427 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7569 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

L’AQUILA CITTA’ PIU COLPITA DAL PRIMO OTTOBRE

E’ L’Aquila città l’occhio del ciclone rappresentato dall’epidemia di coronavirus. La prima per numero di casi positivi, pari a 909 registrati dal primo ottobre ad oggi. Solo ieri 46 nuovi contagiati. Nella triste classifica seguono Avezzano, 449 casi e Pescara 386.

Nella classifica delle città con più contagi nella seconda ondata, dopo L’Aquila, Avezzano e Pescara, seguono Teramo (330), Chieti (208), Montesilvano (196), Giulianova (127), Ortona (121) e Vasto (118).

Nei centri più piccoli spiccano Montorio al Vomano, 305 casi dal primo di ottobre, Celano (190) casi, Isola del Gran Sasso (121), Atri (113), Capistrello (71), Sant’Egidio alla Vibrata (80), Bisenti (57), Trasacco (54), Scoppito (48).

Al San Salvatore dell’Aquila, riferisce il quotidiano Messaggero fronte dell’impennata dei contagi, sono arrivati a 31 i ricoverati nel reparto covid, 8 in terapia intensiva, 21 a Malattie infettive, 44 in Medicina Covid. I margini per nuovi ricoveri si restringono.

LANCIANO: FOCOLAIO RSA ANTONIANO, POSITIVI 70 OSPITI, 17 DIPENDENTI

Sono 70 gli ospiti risultati positivi nella Rsa “Antoniano” di Lanciano, di cui solo 3 presentano lievi sintomi respiratori e febbre, gli altri sono asintomatici o paucisintomatici. Tra i dipendenti sono 17 i contagiati asintomatici o paucisintomatici, 6 dubbi e 6 negativi.

Questi gli ultimi aggiornamenti comunicati dalla Direzione della struttura.

“È necessario precisare – si legge in una nota – che mancano i risultati di altri tamponi che non sono stati ancora comunicati dalla Asl e che per tutti i pazienti risultati positivi sono stati avviati i protocolli terapeutici previsti dal Sistema sanitario nazionale”.

“Purtroppo, nonostante gli enormi sforzi, il meticoloso rispetto della normativa e l’osservanza di ogni regola prevista per evitare il contagio, il virus è entrato anche nella nostra residenza per anziani. Intanto l’intera struttura è in regime emergenziale e di quarantena, sono state immediatamente attivate le misure precauzionali previste dai protocolli e il personale risultato positivo è in isolamento, così come i sospetti positivi. Data la situazione è stato richiesto, ed è già stato attivato, il supporto degli Usca”.

“SISTEMA SCOLASTICO IN CRISI E CAOS TAMPONI”, D’ALBERTO, “SUBITO TAVOLO REGIONALE”

Sistema scolastico in crisi e laboratori privati senza regole: a denunciare la situazione è il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, principalmente nella veste di presidente regionale Anci.

“I tempi per l’esecuzione dei tamponi, le procedure per il tracciamento e i protocolli per l’isolamento domiciliare fiduciario, stanno causando una riduzione degli organici nelle scuole, al punto da rendere sempre più complessa l’organizzazione del calendario e dell’orario, specie negli istituti comprensivi dove non è possibile ricorrere alla didattica a distanza – spiega D’Alberto – La Regione Abruzzo deve perciò garantire una corsia preferenziale per l’esecuzione dei tamponi nelle scuole. Questa è la strada da percorrere con estrema rapidità per evitare il collasso del sistema, con le conseguenti ripercussioni sul tessuto sanitario, economico e sociale di tutta la regione e scongiurare che i sindaci siano messi nella condizione di dover chiudere le scuole”.

Sull’attività dei laboratori privati nell’attuale fase emergenziale, la cui problematicità era stata già rappresentata da D’Alberto al presidente Marco Marsilio e all’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, “si perpetua la gravità dello stato dei fatti, con una situazione che non garantisce l’attivazione delle procedure per arginare la diffusione del contagio”; per questo, il presidente regionale dell’Anci aveva chiesto l’emanazione di una Ordinanza che disciplinasse i rapporti con i laboratori privati.

Per affrontare congiuntamente e individuare una strategia comune e condivisa su questioni così pregnanti e indifferibili, D’Alberto chiede formalmente, con una lettera indirizzata a tutte le istituzioni e gli organismi da coinvolgere, “la convocazione urgente di un tavolo scolastico regionale, alla presenza della Regione Abruzzo, dei Rappresentanti del Comitato tecnico scientifico, dell’Ufficio scolastico regionale, dei rappresentanti istituzionali di Comuni e Province”.

