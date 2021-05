L’AQUILA – Due tappe, una all’Aquila e una a Pescara, per verificare la situazione dei centri vaccinali anti-covid e delle somministrazioni nelle Asl.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, come annunciato la scorsa settimana dal presidente della Regione, Marco Marsilio, sarà in Abruzzo, venerdì 7 maggio.

Una visita che arriva dopo che nelle scorse settimane, il direttore dell’ Asr, l’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, aveva bacchettato i quattro direttori generali delle Asl per aver rallentato – nel caso dell’Aquila sospeso – le vaccinazioni a Pasqua e Pasquetta. Nel frattempo in Abruzzo si è accelerato con le somministrazioni, come sottolineato dal referente abruzzese della campagna di vaccinazione Maurizio Brucchi.

Venerdì Figliuolo incontrerà, oltre al presidente Marsilio e a Cosenza, l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, i manager delle Asl ed i vari dirigenti della sanità abruzzese.

L’assessore Verì ha annunciato l’ipotesi di procedere alle vaccinazioni nelle aziende. “Spero che l’attività possa essere avviata al più presto, ho ricevuto tante richieste sotto questo aspetto. Nelle rispettive sedi, le aziende potrebbero mettere a disposizione le loro strutture e logistica. Ma soprattutto sarebbe un’operazione fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e non creare rischi di interruzione dell’attività economica, industriale e commerciale della nostra regione”. E sarà questo uno degli argomenti nell’incontro con Figliuolo

Intanto le vaccinazioni in Abruzzo proseguono a buon ritmo: rispetto al target di 10.500 per raggiungere l’immunità di gregge a inizio settembre, ieri le somministrazioni sono state ben 11mila, con 139.429 persone che hanno ricevuto le due dosi.

Sono complessivamente 470.442 le inoculazioni su 552.720 vaccini consegnati, con una percentuale dell’85,1% sopra la media nazionale che è dell’85%.

L’Abruzzo è pronto a adottare anche il piano aggiornato di vaccinazione illustrato dal commissario per l’emergenza: “Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Dobbiamo premere sulle classi over 60 – per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa – e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente”, la linea di Figliuolo. E’ stata superata intanto la soglia delle 20milioni di dosi somministrate e, una volta terminata la vaccinazione degli over 65, il commissario è pronto a coinvolgere le classi produttive. “Penso al settore alberghiero”, dice.

Il generale Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il primo marzo scorso, dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, prendendo il posto di Domenico Arcuri.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 e 79 anni, emersi dall’analisi di 1.384 tamponi molecolari e 669 test antigenici: il tasso di positività è pari all’1.8%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 71.640.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.415, di età compresa tra 49 e 88 anni: uno in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti. Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 60.613 dimessi/guariti (+155 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 17.880 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7 rispetto a ieri), 18.471 in provincia di Chieti (+16), 17.829 in provincia di Pescara (+19), 16.725 in provincia di Teramo (invariato), 548 fuori regione (-1) e 187 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 8.612 (-121 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.022.634 tamponi molecolari (+1.384 rispetto a ieri) e 415.569 test antigenici (+669 rispetto a ieri).

360 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 34 (+3 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8.218 (-129 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.