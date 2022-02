COVID: L’ABRUZZO SUPERA I 250MILA CASI, IL 60 PER CENTO NEL 2022

PESCARA – I casi di Covid-19 accertati in Abruzzo da quando, quasi due anni fa, esplose la pandemia ad oggi supera quota 250mila e arriva a 251.315

Del totale, 144.742 contagi – pari a circa il 60% – sono emersi solo nel 2022 e, cioè, in meno di due mesi. Se 71.715 casi, pari al 28,5%, riguardano il 2021, solo 3.700, ovvero l’1,5% del totale, sono relativi al periodo tra febbraio e agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo lockdown.

Il record assoluto di nuovi casi emersi in un solo giorno – 5.479 – risale allo scorso 8 gennaio.

Il primo azzeramento dei contagi ci fu il 29 maggio 2020, mentre l’ultimo risale al 12 luglio 2021.

I decessi complessivi sono 2.912: 272, pari al 9,3% del totale, le vittime registrate nel 2022. Il più alto incremento di decessi in un solo giorno, 37, c’è stato l’11 marzo 2021.

Complessivamente, il tasso di letalità del Covid-19 in Abruzzo è dell’1,16%. La percentuale, considerando solo i primi due mesi del 2022, è di gran lunga inferiore. Il maggior numero di attualmente positivi – 118.707 – è del 5 febbraio.

Il record di ricoveri complessivi, 790, risale al 30 novembre 2020. Il record di terapie intensive – 94 – è quello del 13 marzo 2021.

Dei 251.315 casi complessivi, 53.926, cioè il 21,5%, sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 69.575 in provincia di Chieti (27,7%), 59.157 in provincia di Pescara (23,5%), 61.806 in provincia di Teramo (24,6%) e 3.306 fuori regione.