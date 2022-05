COVID: L’ABRUZZO SUPERA I 400MILA CASI DA INIZIO EMERGENZA, IL 73 PER CENTO NEL 2022

PESCARA – I casi di Covid-19 accertati in Abruzzo da quando, oltre due anni fa, esplose la pandemia ad oggi superano quota 400mila e arrivano a 401.315. Del totale, 294.742 contagi – pari al 73% – sono emersi solo nel 2022 e, cioè, in meno di cinque mesi.

Se 71.715 casi, pari al 17,9%, riguardano il 2021, solo 3.700, ovvero meno dell’1% del totale, sono relativi al periodo tra febbraio e agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo lockdown.

Il record assoluto di nuovi casi emersi in un solo giorno – 5.479 – risale allo scorso 8 gennaio. Il primo azzeramento dei contagi ci fu il 29 maggio 2020, mentre l’ultimo risale al 12 luglio 2021.

I decessi complessivi sono 3.300: 660, pari al 20% del totale, le vittime registrate nel 2022. Il più alto incremento di decessi in un solo giorno, 37, c’è stato l’11 marzo 2021.

Complessivamente, il tasso di letalità del Covid-19 in Abruzzo è dello 0,8%. La percentuale, considerando solo i primi quattro mesi del 2022, è di gran lunga inferiore (0,2%).

Il maggior numero di attualmente positivi – 118.707 – è del 5 febbraio scorso. Il record di ricoveri complessivi, 790, risale al 30 novembre 2020.

Il record di terapie intensive – 94 – è quello del 13 marzo 2021. Il maggior numero di casi riguarda la provincia di Chieti (114.295), seguita da quella di Teramo (99.185); poi ci sono il Pescarese (92.923) e l’Aquilano (83.393).

L’ULTIMO BOLLETTINO

Sono 255 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 94 anni, emersi dall’analisi di 658 tamponi molecolari e 1.532 test antigenici (232 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari all’11.64%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 401.315.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi – di età compresa tra 81 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara, uno in provincia di Teramo – e sale a 3.300.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 370.379 dimessi/guariti (+753 rispetto a ieri).

243 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 27.385 (-507 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 83.393 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+17 rispetto a ieri), 11.4295 in provincia di Chieti (+96), 92.923 in provincia di Pescara (+94), 99.185 in provincia di Teramo (+57), 7.860 fuori regione (invariato) e 3.659 (-9 per riallineamento) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 27.636 (-505 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3.072 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.