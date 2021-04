COVID: L’ABRUZZO SUPERA I 70MILA CASI DA INIZIO EMERGENZA, LA META’ NEL 2021

PESCARA – Con i 233 accertati nelle ultime ore, l’Abruzzo supera quota settantamila casi complessivi di Covid-19: sono 70.045 i contagi emersi dall’inizio dell’emergenza ad oggi.

Del totale, poco meno di 35mila, cioè quasi il 50%, riguardano il periodo dal primo gennaio. Solo 3.700, ovvero il 5% del totale, i contagi relativi tra febbraio ed agosto 2020, cioè la prima ondata. Il record di nuovi casi emersi in un solo giorno – ben 939 – risale allo scorso 14 novembre. Il primo azzeramento dei contagi ci fu il 29 maggio 2020, mentre l’ultimo risale allo scorso 26 luglio.

I decessi complessivi sono 2.355: 1.142 fanno riferimento al 2021, mentre 1.882 sono relativi al periodo dal 14 settembre – giorno in cui ci fu la prima vittima dopo una tregua estiva durata quasi due mesi – ad oggi. Il più alto incremento di decessi in un solo giorno, 37, c’è stato l’11 marzo. Per quanto riguarda i ricoveri, il record complessivo di ospedalizzati 790 – risale al 30 novembre 2020, mentre quello delle sole terapie intensive è del 13 marzo scorso, quando erano occupati 94 posti letto su 215 disponibili. I guariti sono complessivamente 58.270.