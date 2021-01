COVID, LANCIANO: ALTRI 2 DECESSI NELLA RSA SANTIAGO. TOTALE POSITIVI A 220, 426 I GUARITI

LANCIANO – “Con dolore vi comunico il decesso di due nonni di 96 e 89 anni, ospiti della residenza per anziani Santiago: erano risultati positivi al covid19 nel focolaio che si è sviluppato nella struttura. Alle famiglie esprimo a nome mio e della città le più sentite condoglianze per la perdita dei propri cari, che come ricordo sempre rappresentano e custodiscono la memoria storica di ogni famiglia”.

Sono le parole del sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che spiega: “Ad oggi abbiamo 220 positivi, mentre sono 426 i guariti e circa 70 i cittadini in quarantena: salgono purtroppo a 23 i decessi relativi alla seconda ondata del covid19. Come è evidente è necessario alzare il livello di attenzione e osservare scrupolosamente le norme di precauzione utili a limitare il contagio: mascherine, distanziamento, igiene delle mani”.

