COVID LANCIANO, ANCORA CAOS TAMPONI: “COMUNE NON HA RESPONSABILITA’, COLPA DELLA ASL”

LANCIANO – “Questa mattina numerosi cittadini di vari comuni del comprensorio Frentano si sono presentati all’area Fiera di Lanciano per sottoporsi al tampone molecolare, con regolare prenotazione attraverso piattaforma informatica gestita dalla Asl”.

Ad evidenziare l’ennesimo disservizio, o “malinteso”, in merito all’effettuazione dei tamponi anti covid, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, è il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo che, in una nota, scarica tutte le responsabilità sulla Asl di Chieti.

“Ho ricevuto numerose lamentele da parte dei cittadini prenotati che hanno trovato il presidio tamponi drive-in chiuso – spiega il primo cittadino – Alcuni cittadini sono andati ad Ortona per effettuare il tampone ma non hanno trovato la struttura pronta ad accogliere i prenotati di Lanciano”.

“Il drive-in per tamponi ha interrotto le attività in relazione all’organizzazione della Fiera dell’Agricoltura dal 13 agosto al 13 settembre, come ampiamente comunicato – ricorda Pupillo – la struttura dei tamponi è stata lasciata nel luogo che si è rivelato molto accogliente per la viabilità e la sicurezza per la ripresa in data 14 settembre, come dimostrano le prenotazioni date dal sistema Asl”.

“In tarda mattinata il presidio ha ripreso regolarmente l’attività con un’ambulanza del 118 che però non ha potuto soddisfare tutte le necessità. Domani il presidio sarà chiuso, mentre per venerdì è prevista la ripresa regolare delle attività. Si consiglia di consultare il sito web della Asl per le informazioni del caso”.

“Da ultimo, voglio chiarire che il Comune di Lanciano in questa vicenda non ha alcuna responsabilità: se si sono create delle difficoltà e malintesi o si sono procurati dei disagi agli utenti questi sono ascrivibili esclusivamente all’Asl Lanciano-Vasto-Chieti che gestisce il servizio”, sottolinea infine Pupillo.