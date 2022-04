COVID LANCIANO, BENDOTTI: “SINDACO AGGIORNI CITTADINI SU SITUAZIONE”

LANCIANO – “Al 22 aprile 2022, nella nostra regione ci sono 2.633 nuovi casi positivi Covid-19 e 1.833 guariti. Dal primo maggio si ipotizza anche l’eliminazione della mascherina nella maggior parte dei luoghi al chiuso lasciando ancora di più ai cittadini, la sensibilità e l’attenzione in merito alla protezione personale e altrui. Sarebbe dunque opportuno che il nostro sindaco aggiornasse tutti noi cittadini sull’andamento epidemiologico a Lanciano perché, ad oggi, non ne abbiamo contezza in maniera ufficiale ed infatti, le ultime informazioni risalgono addirittura alla metà di marzo”.

Lo scrive in una nota la consigliera comunale di minoranza Dora Bendotti, di Lanciano in Comune, che aggiunge: “Ritengo sia un diritto per il cittadino sapere cosa stia accadendo in città e quindi, un dovere del sindaco, massimo rappresentante sanitario del luogo, informare tutti quanti in maniera chiara e precisa, soprattutto in questo momento delicato di ‘passaggio’, dove il senso del rispetto e della correttezza è maggiormente richiesto e per il fatto che abbiamo appena trascorso le festività pasquali”.

“Non basta, caro sindaco, ricordare in maniera meccanica ed enciclopedica di indossare la mascherina attraverso post sui social, abbiamo tutti bisogno di sapere cosa sta succedendo in città e comunicare questi dati non significa creare allarmismi e/o preoccupazioni ma coinvolgere, aggiornare e informare tutti i cittadini”.

“Confido nell’attenzione e sensibilità del nostro sindaco affinché tutti siano aggiornati su quale sia la curva di contagio nel nostro territorio, attraverso un bollettino. Auspicando che i dati che ci fornirà siano almeno allineati al trend nazionale e che non si evidenzino maggiori aumenti”, conclude.