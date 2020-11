COVID LANCIANO: FOCOLAIO IN RSA “ANTONIANO”, POSITIVI 70 OSPITI, 17 DIPENDENTI, 3 PERSONE CON SINTOMI LIEVI

LANCIANO – Sono 70 gli ospiti risultati positivi nella Rsa “Antoniano” di Lanciano, di cui solo 3 presentano lievi sintomi respiratori e febbre, gli altri sono asintomatici o paucisintomatici. Tra i dipendenti sono 17 i contagiati asintomatici o paucisintomatici, 6 dubbi e 6 negativi.

Questi gli ultimi aggiornamenti comunicati dalla Direzione della struttura.

“È necessario precisare – si legge in una nota – che mancano i risultati di altri tamponi che non sono stati ancora comunicati dalla Asl e che per tutti i pazienti risultati positivi sono stati avviati i protocolli terapeutici previsti dal Sistema sanitario nazionale”.

“Purtroppo, nonostante gli enormi sforzi, il meticoloso rispetto della normativa e l’osservanza di ogni regola prevista per evitare il contagio, il virus è entrato anche nella nostra residenza per anziani. Intanto l’intera struttura è in regime emergenziale e di quarantena, sono state immediatamente attivate le misure precauzionali previste dai protocolli e il personale risultato positivo è in isolamento, così come i sospetti positivi. Data la situazione è stato richiesto, ed è già stato attivato, il supporto degli Usca”.

