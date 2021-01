COVID, LANCIANO: MORTE ALTRE DUE OSPITI RSA SANTIAGO; IN TOTALE 216 POSITIVI E 437 GUARITI

LANCIANO – “Come ieri e come nei giorni scorsi, anche oggi purtroppo ho brutte notizie da darvi: sono decedute in ospedale a Chieti due nonne di 85 e 96 anni, erano ospiti della residenza per anziani Santiago ed erano risultate entrambe positive al covid19 nel focolaio che si è sviluppato nella struttura a fine dicembre”.

A darne notizia è il sindaco di Lanciano Mario Pupillo: “Alle famiglie esprimo a nome mio e della città le più sentite condoglianze per la perdita delle nonne, un dolore che solo chi vive questo momento purtroppo sa quanto essere grande”.

Ad oggi a Lanciano, fa sapere il primo cittadino, sono 216 i positivi, mentre sono 437 guariti e circa 70 i cittadini in quarantena; i decessi relativi alla seconda ondata del covid19 salgono a 26.

“Prego tutti di utilizzare le misure di precauzione che salvano vite, non dimentichiamolo: mascherine, distanziamento, igiene delle mani”, l’appello del sindaco.

