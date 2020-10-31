COVID L’AQUILA: 107 NUOVI CASI, CAOS TAMPONI E TRACCIAMENTI

31 Ottobre 2020 08:02

L’AQUILA – Dei 189 casi della provincia dell’Aquila ancora maglia nera tra i territori abruzzesi, 107 sono i positivi nell’area dell’Aquila, 54 nell’area della Marsica e 28 in quelle della Valle Peligna.




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Secondo fonti mediche, a preoccupare è la situazione nell’Aquilano dove i casi sono in aumento, una emergenza resa ancora più grave per i tracciamenti, sempre più difficili, e per la carenza di reagenti e tamponi scoppiata dai due giorni.

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