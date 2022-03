COVID L’AQUILA, AL SAN SALVATORE CRESCONO I CONTAGI TRA IL PERSONALE SANITARIO

L’AQUILA – All’ospedale San Salvatore preoccupa l’aumento di contagi tra il personale sanitario. Come riporta “Il Messaggero”, ad oggi si contano 130 positivi, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Un numero altissimo che da un lato conferma quanto sia importante l’impatto della pandemia in quella che può essere definita a tutti gli effetti una nuova ondata e dall’altro mette in seria difficoltà l’attività all’interno del nosocomio.

Inoltre, molti reparti sono in crisi e hanno dovuto assumere provvedimenti d’urgenza: di pochi giorni fa proprio i chirurghi hanno scritto al manager Romano per comunicare la riduzione degli interventi, cancellando quelli pomeridiani. Una criticità, quella contingente del Covid, che finisce per dimostrare quanto la carenza strutturale del personale Asl possa mettere seriamente a rischio la qualità e la quantità dell’assistenza ospedaliera.

Oltre alle problematiche legate al virus, restano sul tavolo altre questioni cruciali. Il rafforzamento del personale anche degli altri comparti (infermieri in primis: i contagi Covid hanno portato alla riduzione degli interventi chirurgici) e l’acquisto dei device, i materiali necessari alla attività quotidiana, e di alcuni farmaci. problematiche che sono state messe nero su bianco dai medici e che il management, almeno verbalmente, ha dichiarato di voler prontamente affrontare.

È notizia dei giorni scorsi l’apertura di una nuova stagione concorsuale per la nomina di 14 nuovi primari negli ospedali della provincia. Il manager Ferdinando Romano, con la direzione aziendale, ha deliberato l’avvio delle procedure per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa. I bandi saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico, per L’Aquila i concorsi riguardano Neurochirurgia, Pneumologia e Utir (Terapia intensiva respiratoria), Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e Laboratorio Analisi. “È la prima volta, dopo molti anni, che l’azienda sanitaria mette mano, con un così nutrito pacchetto di concorsi, all’assegnazione di incarichi non più temporanei ai vertici delle unità operative complesse. Un forte cambio di passo, rispetto alle gestioni passate, finalizzato a dare un assetto finalmente definitivo a un aspetto cruciale come quello della guida delle unità operative complesse” si legge in una nota aziendale. Per Romano, “la designazione dei primari permetterà di dare stabilità organizzativa e gestionale ai reparti, superando lo stato di incertezza che per anni è stato causato dal conferimento di incarichi provvisori. I direttori dei reparti potranno pertanto impostare e organizzare al meglio il lavoro in modo da qualificare ulteriormente il livello di assistenza all’utente”.