COVID L’AQUILA, ALTRI 11 CASI IN CITTA’ E UN DECESSO: SI TRATTA DI UN 75ENNE DI PIZZOLI

L’AQUILA – Nella città dell’Aquila, i contagi da Coronavirus ieri sono stati 11 di più rispetto al giorno precedente e si è registrata un’altra vittima.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, si tratta di Rinaldo Ceci, 75enne di Pizzoli, impegnato in prima linea nel sociale, insime al gruppo degli alpini.

Nella provincia, in totale i casi comunicati dalla Asl sono stati 62, a fronte dei 400 regionalI In tutta la provincia si sono registrate 62 positività, a fronte dei 400 registrati in tutta la regione, dove ieri fino alle 18 sono intanto state vaccinate 1.351 persone (dato delle ore 18), di cui 516 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

In particolare, sono state inoculate 210 dosi di vaccino anti-Covid all’ospedale dell’Aquila, 204 ad Avezzano e 102 a Sulmona. Le operazioni sono proseguite fino a sera, con 1.277 persone vaccinate finora.

