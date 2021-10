COVID L’AQUILA, ALTRO CONTAGIO ALLA SCUOLA DI ROCCA DI MEZZO: STRUTTURA CHIUSA

ROCCA DI MEZZO – Ancora un contagio tra il personale della scuola di Rocca di Mezzo, dove il sindaco Mauro Di Ciccio a chiudere per tre giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado del plesso di Rocca di Mezzo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’ordinanza è stata firmata nella giornata di ieri, quando l’Asl ha comunicato il contagio di un soggetto, già in quarantena, «esercitante funzioni ausiliarie all’interno dell’istituto», come si legge nel provvedimento sindacale, assunto dal sindaco “al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo all’integrità della vita e della salute pubblica”.

Nella struttura scolastica di Rocca di Mezzo, dove nei giorni scorsi erano state registrate una ventina di positività al coronavirus.

Ieri all’Aquila si è registrata un’altra vittima del Covid: una donna di 91 anni.